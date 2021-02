Castelvetrano. Alfano, “Ripartire dalle borgate”, ma continuano gli abbandoni di rifiuti

15/02/2021 06:00:00

L’imperativo è ripartire. Il sindaco Enzo Alfano dalla sua pagina Facebook si dice ottimista.

Fa sapere di aver deliberato lo schema di accordo per la realizzazione di diversi lavori di riqualificazione. Dagli interventi per la via Marco Polo, all’impegno per il rifacimento della cosiddetta piazzetta di legno nel centro della borgata, abbandonata da anni all’incuria.

Parla anche di un’intesa col Parco Archeologico per l’ingresso da Triscina, da dove sarà possibile accedere alla necropoli.

“Vedo un futuro molto roseo – ha detto Alfano nel suo video – Speriamo che tutto vada per il verso giusto, in modo da poter vedere numerosi turisti attratti dalle nostre bellezze storiche, artistiche ed archeologiche”.

Un futuro molto roseo che però è minacciato da un presente decisamente nero, fatto di micro discariche di rifiuti, disseminate anche lungo le strade destinate proprio al transito dei turisti.

Per esempio, quella che dalla via Cavallaro porta ad un noto residence.

Qualche giorno fa ci ha scritto una mamma che, vista la giornata di sole, aveva pensato di fare un giro in bici con suo figlio, lontano dalle strade che in questo periodo sono più trafficate e quindi più pericolose.

“Abbiamo visto montagne di rifiuti di qualsiasi genere e, sconcertati, abbiamo deciso di ritornare a casa”.

Per quanto i numeri della raccolta differenziata siano incoraggianti, pare che ci sarà molto lavoro da fare sul versante degli abbandoni di rifiuti da parte degli incivili.

Un problema atavico che, né i sindaci precedenti, né i commissari sono mai riusciti a risolvere.

Egidio Morici