Mancata notifica ad un legale, rinviata l'udienza "Mare Monstrum" 

Mancava un avvocato, il difensore di uno degli indagati, e così è stata rinviata al prossimo 15 marzo l' udienza preliminare del procedimento relativo ad uno dei due tronconi dell’inchiesta denominata “Mare Monstrum”.

Ad essere assente, per un impedimento, il legale della ex dirigente della Regione Salvatrice Severino. Così è slittata la decisione del Gup che dovrà pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Trapani nei confronti di Salvatrice Severino, dell’armatore Ettore Morace, di Giuseppe Montalto, ex segretario particolare dell’allora assessore regionale Giovanni Pistorio,e dell' ex sottosegretario ed ex senatrice Simona Vicari. Severino è accusata di corruzione e turbata libertà degli incanti. Ettore Morace di corruzione, assieme all’ex sottosegretario Simona Vicari, e di favoreggiamento e traffico di influenze illecite. Reato, quest'ultimo, di cui deve rispondere anche Giuseppe Montalto.

Per l'ex sindaco di Trapani Girolamo Fazio, indagato in questo contesto, per minaccia a Pubblico ufficiale, i Pm hanno chiesto l'archiviazione. La decisione il 10 marzo.