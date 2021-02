15/02/2021 20:00:00

Incidente pochi minuti fa a Marsala. A scontrarsi, quasi frontalmente, un'Audi Q3 e una Citroen C3, all'incrocio della via Salemi con la via Dante Alinghieri.

I due automobilisti non hanno, fortunatamente, riportato danni fisici. Sul posto ci sono i vigili urbani di Marsala per i rilievi e per la gestione del traffico che è rimasto bloccato, vista la posizione delle due auto, ferme al centro dell'intersezione.