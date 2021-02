Aggiornamento Coronavirus: dieci nuove vittime nel trapanese. Trapani 286 positivi, Castelvetrano 210, Mazara 189

15/02/2021 17:15:00

C'è un boom di guariti dal Coronavirus in provincia di Trapani, sono 8845 (venerdì erano 8373). Passano, invece, dai 1959 di venerdì scorso agli attuali 1522 i contagiati dal Covid-19 in provincia, secondo i dati aggiornati ad oggi lunedì 15 febbraio.

Purtroppo si registrano rispetto all’ultimo rilevamento 10 nuove vittime che portano il totale dall’inizio della pandemia a 222. Continuano a diminuire i ricoverati. In totale sono 77 i pazienti e di questi 7 in terapia intensiva e 70 nei reparti ordinari. Il dato parziale dei tamponi molecolari effettuati è di 329 mentre i tamponi rapidi per la ricerca dell’antigene sono 610.

Tra le città con più contagi, Trapani in vetta con 286 positivi (venerdì erano 392), segue Castelvetrano con 210 (erano 274 venerdì), Mazara con 189 positivi (venerdì erano 274) e Marsala 188 (venerdì ne contava 226).

Questi i positivi distribuiti nelle diverse città della provincia: Alcamo 170, Buseto Palizzolo 1; Calatafimi-Segesta 8; Campobello di Mazara 104; Castellammare del Golfo 44, Castelvetrano 210 (274); Custonaci 40; Erice 123; Favignana 5; Gibellina 31; Marsala 188 (226); Mazara 189 (274); Paceco 26; Pantelleria 2; Partanna 5; Petrosino 18; Poggioreale 2; Salaparuta 9; Salemi 14, San Vito Lo Capo 13; Santa Ninfa 5; Trapani 286 (392); Valderice 16; Vita 13.