A Poggioreale il presidente del consiglio comunale è passato con Forza Italia

15/02/2021 04:45:00

Si allarga la famiglia di Forza Italia nel territorio trapanese. A Trapani, nella sede provinciale del partito, è stata ufficializzata l’adesione del presidente del Consiglio Comunale di Poggioreale, Vincenzo Pace. Alla presenza del coordinatore provinciale di Forza Italia Trapani Toni Scilla, Pace ha abbracciato con convinzione le linee guida del partito.

“Aderisco con consapevolezza a Forza Italia. Dopo un’intensa ed articolata interlocuzione con il coordinatore provinciale ho individuato nel partito del Presidente Berlusconi il progetto giusto per Poggioreale. Ringrazio il coordinatore provinciale Toni Scilla e il coordinatore regionale Gianfranco Miccichè per la sensibilità dimostrata nei confronti dei territori minori, spesso oggetto di interesse politico solo in fase di campagna elettorale”, ha dichiarato Pace.

Toni Scilla esprimendo la sua soddisfazione per l’adesione di Pace ha evidenziato come Forza Italia continui a restare un partito fortemente attrattivo.

“In provincia continua in maniera esponenziale la crescita del nostro movimento. Registriamo un forte interesse e nuove interessanti adesioni. Oggi, con l’ingresso di Vincenzo Pace, Forza Italia Trapani si arricchisce di una figura estremamente qualificata e di un soggetto politico competente che saprà dare le giuste risposte ai problemi del suo territorio”, ha dichiarato Scilla.