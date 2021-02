Trapani, furto ad una rivendita di tabacchi in Via Salemi

16/02/2021 14:30:00

Torna a colpire a Trapani la banda del buco. Un furto è stato messo a segno, nella notte tra sabato e domenica, ai danni di una rivendita di tabacchi nella zona di via Salemi.

Per entrare nel locale i ladri hanno praticato un foro in una parete. Una volta dentro hanno fatto man bassa di stecche di sigarette. Portato a compimento il loro progetto sono fuggiti, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Il titolare della tabaccheria ha sporto denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire agli autori dell'incursione.