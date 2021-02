Aggiornamento sul Coronavirus. Ancora giù i positivi. Trapani 257, Castelvetrano 213, Marsala 182

16/02/2021 15:44:00

Continuano a diminuire i positivi al Covid 19 in provincia di Trapani. Sono 1448 gli attualmente contagiati, ieri erano 1522. Nelle ultime 24 ore non si sono registrati nuovi decessi: sono 22 dall'inizio della pandemia. 8933 i guariti totali (88 in più).



Continuano a diminuire i ricoverati. In totale sono 67 i pazienti e di questi 7 in terapia intensiva e 60 (10 in meno rispetto a ieri) nei reparti ordinari. Il dato parziale dei tamponi molecolari effettuati è di 296 mentre i tamponi rapidi per la ricerca dell’antigene sono 210. Tra le città con più contagi, Trapani in vetta con 257 positivi (ieri erano 286), segue Castelvetrano con 213 (210), Marsala con 182 (ieri erano 188) e Mazara con 177 (189).

Questi i positivi distribuiti nelle diverse città della provincia: Alcamo 170, Buseto Palizzolo 1; Calatafimi-Segesta 8; Campobello di Mazara 107; Castellammare del Golfo 44, Castelvetrano 213 (210); Custonaci 36; Erice 107; Favignana 5; Gibellina 31; Marsala 182 (188); Mazara 177 (189); Paceco 25; Pantelleria 2; Partanna 5; Petrosino 18; Poggioreale 2; Salaparuta 0; Salemi 14, San Vito Lo Capo 9; Santa Ninfa 6; Trapani 257 (286); Valderice 16; Vita 13.