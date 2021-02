Muore un neonato al Civico di Palermo. Aperta un'inchiesta

17/02/2021 09:51:00

E' stata aperta un'inchiesta da parte della procura di Palermo sulla morte di un neonato avvenuta lo scorso 6 febbraio all’ospedale Civico di Palermo.

I genitori hanno presentato una denuncia ai carabinieri per accertare le cause del decesso. Dopo 26 giorni in incubatrice, il 6 febbraio il piccolo, nato prematuro, è morto. Secondo i genitori avrebbe contratto un’infezione nel reparto.

Il procuratore aggiunto di Palermo Ennio Petrigni ha aperto un fascicolo. Il bambino aveva cominciato ad alimentarsi, dando segnali di ripresa, ma il 2 febbraio i medici avrebbero effettuato un prelievo spinale per accertare l'eventuale presenza di infezioni. Gli esami hanno confermato i sospetti e le condizioni del piccolo sono peggiorate di giorno in giorno fino al decesso.