 Il Comune di Erice partecipa al Bando “Sport nei Parchi 2020”

19/02/2021 07:00:00

Il Comune di Erice ha partecipato al Bando “Sport nei Parchi 2020” dell’Anci, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, che ha come obiettivo la promozione di nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto, sia in autonomia che attraverso le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche operanti sul territorio, e la realizzazione di sinergie di scopo tra le stesse e i Comuni – che vadano oltre il periodo di emergenza – per l’utilizzo di aree verdi comunali trasformandole in palestre en plein air.

Il Comune di Erice ha scelto di partecipare alla Linea di Intervento 2 – Identificazione di aree verdi nei parchi cittadini da destinare ad “Urban sport activity e weekend”: creazione nei parchi cittadini di aree per lo sport (c.d. “isole di sport”) messe a a disposizione dai Comuni e gestite da ASD/SSD operanti sul territorio, per svolgere durante la settimana la propria attività e nel weekend offrire un programma di attività gratuite (finanziate da Sport e Salute) destinate a diversi target (bambini e ragazzi, donne, over 65, diversamente abili). A tal proposito ha individuato un’area verde, all’interno della Cittadella della Salute, dove poter realizzare l’intervento.

«Tale area – commentano la sindaca Daniela Toscano e l’assessora allo sport Rossella Cosentino – diverrebbe un importante spazio di aggregazione e socializzazione in cui svolgere pratica ludico-sportiva e ottenere benessere psico-fisico. Considerato anche il fatto che ospiterà una zona dedicata allo sgambamento per i cani, lì si potrà dunque trascorrere del tempo coniugando l’attività sportiva con l’amore per gli animali. Ci sembra davvero un mix perfetto sia per l’incentivazione dello sport in tutte le fasce della popolazione che per la socializzazione dei nostri concittadini, soprattutto a seguito dell’emergenza pandemica che ha messo in ginocchio il settore sportivo portando alla chiusura di impianti e palestre. Proprio per questo creare nuove oasi di sport ci pare un modo per superare questa difficile fase».