Sicurezza, Superbonus, trivellazioni. Gli atti approvati dal consiglio comunale di Marsala

19/02/2021 22:05:00

Il Consiglio comunale di Marsala, nel corso dell'ultima seduta, ha discusso e successivamente approvato quattro atti amministrativi che guardano varie tematiche.

Nello specifico l’assise di Palazzo VII Aprile ha approvato l’atto d’indirizzo denominato “Marsala Citta’ piu’ sicura”, proposto dal gruppo consiliare di Liberi, quello inerente l’istituzione di sportelli unici dedicati alle pratiche di superbonus 110% (primo firmatario Nicola fici); nonché l’odg per il NO alle trivellazioni presentato dal consigliere Pellegrino Ferrantelli e la mozione per la lotta alla violenza e agli episodi di stampo razzista a firma dei consiglieri della minoranza. Tutti questi atti amministrativi sono stati esitati all’unanimità dai consiglieri, di volta in volta, presenti in aula.

Nel corso del dibattito si è anche discusso di alcuni argomenti fra cui quello relativo alla carenza di dotazione organica del corpo della polizia municipale e della possibile soppressione dell’istituzione “Marsala Schola”. Il Consiglio comunale dovrebbe tornare a riunirsi già la prossima settimana.