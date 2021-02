Sicilia: calano i contagi, aumentano i posti in terapia intensiva 

19/02/2021 18:35:00

Covid, la Regione Sicilia si attesta all’undicesimo posto, a livello nazionale, nel numero dei nuovi contagi giornalieri. Nell’Isola sono 440 i nuovi casi di positività al virus su 23.206 tamponi processati. L’incidenza tra numero di tamponi e positivi si attesta al 1,9%.

Ventidue, invece, le vittime del Covid, in questa giornata, per un totale di 3.963 morti in Sicilia dall’inizio della pandemia. Si segnala, inoltre, un boom di guariti: sono 1853 i pazienti guariti/dimessi in 24 ore. In leggera crescita i ricoveri in terapia intensiva dove si contano, infatti, 150 presenze con 5 nuovi ingressi rispetto a ieri, mentre, sul fronte dei ricoverati con sintomi sono 1.034 i pazienti in cura -41 rispetto a ieri.

Palermo rimane la provincia con più contagi da Coronavirus, ben 179 nuovi casi nell’ultima giornata. Seguono Catania 79, Messina 54, Trapani 15, Siracusa 35, Ragusa 16, Caltanissetta 35, Agrigento 17, Enna 10.