Il Comune di Petrosino ottiene 1,9 milioni di euro per Sibiliana

Il comune di Petrosino sarà beneficiario di 1,9 milioni di fondi nell’ambito del piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate.

“E’ la firma più bella che ho messo da Sindaco. L’ho voluto fare nel luogo della nostra storia che vogliamo recuperare e ridare alle future generazioni, trasformandolo in un centro di arte e cultura", le parole del sindaco Gaspare Giacalone.

Il progetto coniuga il recupero del patrimonio storico, l’arte, la cultura e il sostegno alle fasce più deboli. Sia la “Torre Sibiliana” che la “Casa dell’Acqua” diventeranno beni comuni e verranno ristrutturate per essere accessibili e fruibili per tutti. Ci sarà, inoltre, un punto di ristoro per la promozione dei prodotti enogastronomici del territorio.

La “Casa dell’Acqua”, dopo l’intervento di restauro conservativo, verrà utilizzata come futura sede del “Museo della civiltà contadina” con annesso spazio di ristoro. La “Torre Sibiliana” diventerà, invece, sede del “Distretto Culturale Evoluto Art’Oasis”. Inoltre, nel quartiere Gioberti è previsto uno spazio che ospiterà una futura opera di Oasi d’Arte, un’area giochi per bambini, l’installazione di tre moduli prefabbricati in legno da adibire a servizi per il quartiere e, infine, la ristrutturazione del porticato esistente per la realizzazione di uno spazio per attività ludiche.