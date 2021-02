Trapani, riapre il servizio "Spazio Gioco pomeridiano". Iscrizioni aperte

20/02/2021 22:40:00

Sono riaperte le iscrizioni per l’accesso al servizio “Spazio gioco pomeridiano” rivolto a bambini di età 18-36 mesi residenti nel Comune di Trapani e nei comuni del Distretto D50. Gli utenti potenziali beneficiari del servizio, oggetto del presente avviso, sono minori appartenenti a famiglie residenti nel Comune di Trapani o nel DSS n. 50 (con precedenza per i residenti nel comune di Trapani in possesso dei seguenti requisiti: avere un/a figlio/a di età compresa tra i 18 ed i 36 mesi alla data di pubblicazione dell’Avviso; residenti nel Comune di Trapani o nei comuni del Distretto Socio Sanitario n. 50 con precedenza per i residenti;

Presentazione di attestazione ISEE in corso di validità.

Essendo servizio a domanda individuale, è prevista una quota di compartecipazione sotto forma di retta mensile differenziata per fasce di reddito, in relazione alla fascia di ISEE di appartenenza in corso di validità, e disciplinato dal Distretto D50 con il regolamento approvato dal comitato dei Sindaci del Distretto del 15/04/2015 e che ne stabilisce le quote di compartecipazione per come indicato nell’avviso allegato.

Il servizio è gratuito per quei minori che fanno parte di nuclei familiari il cui ISEE è inferiore ad euro 20.000,00.

Il servizio si concluderà il 30 giugno 2021, salvo ulteriore proroga da parte dell’ADG (Autorità di Gestione, Ministero dell’Interno, Fondi PAC) e si articolerà in 6 giorni a settimana e per 5 ore al giorno dalle 14.00 alle 19.00 Lun-Ven e dalle 9.00 alle 14.00 il Sabato.

Per richiedere l’iscrizione al servizio Spazio Gioco, le famiglie dei minori devono presentare istanza, su apposito modello Allegato “A” di istanza di accesso al servizio “Spazio Gioco”, all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Trapani.

Tutta la modulistica potrà essere acquisita presso il Settore IV Servizi alla Persona, Uff. Servizi Sociali, via Libica 12, o scaricata dal sito www.comune.trapani.it.

Qualora il numero delle richieste dovesse eccedere il numero dei posti disponibili si provvederà a formalizzare una unica apposita graduatoria secondo i parametri di cui all’art. 9 del Regolamento Asili Nido Comunali approvato con deliberazione consiliare n. 87 del 26/06/2014. Le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento dei posti disponibili.



"Riapre Spazio gioco, servizio interrotto a causa del Covid e rivolto a bambini di età 18-36 mesi residenti nel Comune di Trapani e nei comuni del Distretto D50. L’Amministrazione Tranchida invita i genitori a cogliere una opportunità complementare all’offerta formativa, affinchè i nostri piccoli possano usufruire di spazi di svago attraverso le attività organizzate presso l'asilo nido di Viale Marche in primis e successivamente di Via Scalabrino, nel rispetto delle linee guida e in piena sicurezza – dichiara l’Assessore Abbruscato.