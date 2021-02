Trapani, sono 141 gli interventi in lista d'attesa da fare entro giugno

20/02/2021 10:00:00

Sono 141 gli interventi chirurgici in lista d'attesa, rientranti nelle classi di priorità, che devono essere effettuati entro i primi sei mesi dell'anno, all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani.

Il piano elaborato dal dipartimento di chirurgia prevede l'impiego per sei ore ciascuna, di un’equipe completa di dirigente medico di Anestesia e Rianimazione, tre infermieri, uno strumentista, un secondo di "sala" e il terzo di anestesia. Si tratta di un piano straordinario che prevede dei turni aggiuntivi che avranno un costo di 116mila euro.

Il piano si è reso necessario per fare fronte alle restrizioni che in questo anno di pandemia da Covid-19 hanno allungato le liste d'attesa per i pazienti non Covid, con il rischio di compromettere e peggiorare la loro salute.