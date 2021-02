Caso padiglione a Marsala. "Ipocrita l'attacco dell'Asp a Tp24"

20/02/2021 17:00:00

La nota pubblicata dall’Asp contro la testata giornalistica Tp24 volta a smentire l’articolo da quest’ultimi pubblicato il 19 febbraio 2021 sul padiglione per le malattie infettive presso l’ospedale di Marsala appare assolutamente ipocrita e inattendibile.

Non si può negare che lo scorso mese di dicembre era stata diffusa la notizia dell’avvio dei lavori del padiglione in questione, che sarebbero dovuti terminare entro maggio 2021.



Il primo a dare la comunicazione è stato il Sindaco Grillo, dunque oggi risulta ingiustificato ed irragionevole che l’Asp accusi di disinformazione le testate giornalistiche che hanno riportato la notizia già annunciata dalle pubbliche autorità.



La cosa che più sorprende è che proprio coloro che hanno la responsabilità di portare avanti il progetto, piuttosto che preoccuparsi di accelerare l’iter procedurale per dare risposte concrete nel più breve tempo possibile, dedicano il proprio tempo a difendersi dalle critiche per continuare a nascondere la verità o comunque fuorviare dalla stessa.



Delle personalità serie e coscienziose, rendendosi conto della propria inefficienza, potrebbero fare un grande gesto di responsabilità facendo un passo indietro per lasciare spazio a chi forse potrebbe agire con maggiore capacità.

Alla luce di tutto ciò, pertanto, ribadiamo l’esigenza che venga fatta chiarezza sulla questione e che ognuno si prenda le responsabilità delle proprie azioni e dichiarazioni.



Nicola Fici

Gaspare Passalacqua

Mario Rodriquez