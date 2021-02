 Trapani, pista ciclabile e Sp21. Tranchida in missione. E per la Colombaia...

21/02/2021 06:00:00

Missione palermitana del Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, per fare il punto su alcuni lavori che interessano il capoluogo.



Due i progetti che stanno a cuore al Sindaco: la messa in sicurezza della Strada Provinciale 21 Trapani – Marsala, e la creazione, sul versante Sud, di una nuova pista ciclabile.



Il Sindaco ha incontrato l’Assessore Regionale alle Infrastrutture Falcone e Guazzelli, Capo Gabinetto dell’Assessore regionale ai Beni Culturali, e definisce gli incontri “estremamente pragmatici”, anche se, come lui stesso sottolinea, “al confronto, dovrà necessariamente seguire una forte determinazione politica”.

Sono due enormi progetti, che per Tranchida potrebbero diventare realtà. E ringrazia per l'impegno l'assessore Patti, per la pianificazione finanziaria, e Giuseppe Guaiana, presidente del consiglio comunale, per la “prospettiva di valorizzazione del sud della costiera”.

Andiamo nel dettaglio.

Messa in sicurezza della SP 21 Trapani – Marsala

La Strada Provinciale 21 in particolare necessita di un intervento immediato, che consiste sia nella manutenzione vera e propria della strada, sia nella riattivazione dell’illuminazione lungo tutto il percorso, per garantire una maggior sicurezza agli automobilisti soprattutto nei tratti prossimi all’Aeroporto di Birgi.

I fondi previsti, riconfermati durante il confronto con l’Assessore Falcone, ammontano a dieci milioni di euro.

Nuova pista ciclabile sul versante Sud

Il progetto del Sindaco Tranchida riguardo la nuova pista ciclabile, prevede un percorso che parte da Ronciglio, attraversa Paceco delimitando la zona delle Saline, fino a Marsala.

L’investimento ammonterebbe a circa tre milioni e mezzo: l’Assessore Falcone darà a tal proposito una risposta definitiva nei prossimi giorni.

Intanto il Sindaco Tranchida si propone di accelerare quantomeno la pianificazione della pista ciclabile ed ha già convocato il progettista incaricato per ulteriori approfondimenti.

“Quelle in campo non sono solo visioni programmatiche e culturali, ma unità d’intenti progettuali e sistemici – queste le parole di Giacomo Tranchida - volti a valorizzare il territorio nella sua interezza. La nostra visione prevede vantaggi finanziari, miglioramenti per i servizi a cittadini ed imprenditori, valorizzazione reale del territorio.”

Teatro Pardo, Complesso di San Domenico e Colombaia

Ad interessare il Sindaco Tranchida, ci sono anche altri progetti apparentemente “dimenticati”: innanzitutto il finanziamento previsto in favore dell’Ente Luglio Musicale di Trapani di circa duecentomila euro mai giunto a destinazione.

Guazzelli, durante il confronto ha però rassicurato il Sindaco Tranchida confermando l’erogazione completa dei fondi in sede di prossima destinazione.

Durante l’incontro, si è discusso anche dei lavori di completamento per il Complesso di San Domenico: si dovrebbe esser giunti finalmente alla definitiva spendibilità del finanziamento (pari ad oltre settecentomila euro) per i lavori necessari al complesso.

Infine, doveva tenersi l’incontro tra il Sindaco e l’Assessore regionale ai Beni Culturali Alberto Samonà per discutere anche della riqualificazione turistico-ricettiva della Colombaia, bene culturale di estremo valore per Trapani, di fatto abbandonato e depredato.

Incontro rimandato dall’Assessore causa imprevisti, al quale il Sindaco ha comunque fatto recapitare il seguente messaggio:

“Ci sono in giro imprenditori che pensano, vantando amicizie assai potenti anche in sedi politico-istituzionali, di poter intraprendere scorciatoie per raggiungere i propri interessi calpestando la storia e la dignità dei trapanesi.

Ebbene, sappiano costoro che nessun potere forte piegherà l’attuale AC trapanese, la quale non rinuncerà, rivolgendosi alle opportune sedi, a tutelare e valorizzare i propri monumenti simbolo, tanto del Complesso Torre della Colombaia, quanto al Villino Nasi, che invece, incredibilmente, il Libero Consorzio continua a lasciar marcire”.

Ci si domanda adesso a chi si riferisca il Sindaco Tranchida.