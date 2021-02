Coronavirus in Sicilia. Il bollettino del 21 Febbraio

21/02/2021 18:26:00

In Sicilia nelle ultime 24 ore si sono registrati 411 nuovi contagi, su 19.677 tamponi. Il tasso di positività sale al 2,1%.

Calano i ricoveri nei reparti covid, -16, e quelli in terapia intensiva, -2. Oggi si registrano 18 decessi, in diminuzione rispetto ai giorni precedenti.

Gli attualmente positivi al Coronavirus sono 29.180, di cui 846 ricoverati in ospedale, 143 in terapia intensiva e 28.191 in isolamento domiciliare.



Dall'inizio della pandemia sono 148.990 le persone contagiate in Sicilia. Salgono a 115.811 le persone guarite mentre i decessi, con i 18 di oggi, arrivano a 3.999.