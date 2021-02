Tir ribaltato sull'A29, grave l'autotrasportatore 

24/02/2021 12:10:00

Sono gravi le condizioni dell'autotrasportatore di 63 anni di Cerda che ieri si è ribaltato con il suo tir sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo (ne abbiamo parlato qui). L'uomo, oltre a delle altre fratture sospette, ha le spalle e il braccio sinistro gravemente compromessi.

L'incidente è avvenuto intorno alle 10 tra gli svincoli di Santa Ninfa e Castelvetrano. L'uomo ha perso il controllo del mezzo - dai rilievi della polizia stradale, infatti, si esclude il coinvolgimento di altri veicoli - ed è finito prima sul guardrail e poi si è ribaltato all'interno dello spartitraffico. Bloccato all'interno della cabina, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco con una gru per liberare l'uomo rimasto per ore tra le lamiere anche se non ha mai perso conoscenza.

Il camionista che proveniva da Castelvetrano, dove aveva scaricato la merce presso un centro commerciale della zona, è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso.