I caduti trapanesi nella Grande Guerra. Consegnata una medaglia commemorativa

Ricevuto dal Sindaco Giacomo Tranchida e dall’Assessore alla Cultura Rosalia d’Alì il giovane Antonio Jacopo Triscari che ha consegnato, simbolicamente alla Città di Trapani, una medaglia commemorativa dedicata ai caduti trapanesi della Grande Guerra per conto del Coordinamento evento albo d’oro della Regione Friuli Venezia Giulia.



E’ da tempo che Antonio Jacopo, nipote del martire trapanese Baldassare Toscano, caduto durante la Prima Guerra Mondiale, si impegna per non disperdere la memoria e per far riconoscere i giusti onori ai caduti trapanesi. Adesso, in collaborazione con il Sindaco, si sta impegnando per completare l’elenco dei nomi dei soldati trapanesi deceduti, da collocare presso il ceppo posto al cimitero.

Per questo motivo sarà richiesta inoltre la cittadinanza onoraria al comune di Vittorio Veneto.



La cittadinanza onoraria di Vittorio Veneto è un riconoscimento istituito dalla cittadina simbolo della vittoria nel primo conflitto mondiale in occasione del centenario della Grande Guerra. Tutti i combattenti e i caduti che presero parte a quella guerra sono tra i beneficiari.