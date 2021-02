26/02/2021 08:00:00

L'Asp di Trapani stabilizza 38 precari. Si tratta di personale già inserito in diversi profili.

Nello specifico in 23 hanno maturato i requisiti al 31 dicembre scorso, risultando in servizio anche solo per un giorno alla data del 28 agosto del 2015, avevano un contratto di lavoro a tempo determinato.

Gli altri 15 invece, attualmente in servizo con diversi profili professionali, hanno maturato i requistiti minimi di anzianità previsti, almeno 1080 giorni alla data del 31 gennaio scorso.

La procedura di stabilizzazione prevede l'immissione in servizio a tempo indeterminato in prova per profili professionali inseriti nella programmazione triennale del "Fabbisogno del personale.