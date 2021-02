La domenica mattina si può posteggiare al Monumento ai Mille 

26/02/2021 15:11:00

La domenica mattina si può posteggiare nel piazzale del Monumento ai Mille di Marsala. Lo specifica il comando della Polizia Municipale di Marsala, rispondendo alle segnalazioni di diversi cittadini che si chiedevano come mai il piazzale fosse pieno di macchine domenica scorsa.

Ebbene, nei giorni feriali non si può effettivamente posteggiare, ma la domenica mattina, e solo la domenica mattina, dato che il posteggio del "Salato" è occupato dal Mercato del Contadino, proprio per dare possibilità di parcheggiare, è consentito agli automobilisti farlo davanti al Monumento. Ecco il perchè di questa anomali. L'eccezione nasce sia per agevolare il mercato e gli utenti, sia per evitare che carenze di posteggi, data l'occupazione, in quell'orario degli spazi del posteggio del "Salato".