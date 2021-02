Trapani, la giunta approva il progetto definitivo per Palazzo Lucatelli

27/02/2021 10:35:00

Il progetto definitivo di ristrutturazione di Palazzo Lucatelli è stato approvato dalla giunta Tranchida. Realizzato dall'archietetto Stefano Nola, per il Luglio Musicale sarà interamernte finanziato da ALES società del ministero dei Beni Culturali.

La spesa totale per i lavori è di 2 milioni e 340 mila euro. Il corpo principale dell'edificio il cui primo nucleo inziale è datato 1455, è in stato di abbandono da tempo e per questo i lavori prevedono la demolizione dei solai, il risanamento della muratura con rete elettrosaldata, la sarcitura di piccole lesioni tramite la scarnitura, la pulitura con l'applicazione di malta, la formazione di calcestruzzo in cemento armato, la realizzazione di nuovi solai nel rispetto della tipologia esistente, il ripristino delle aperture preesistenti, la rimozione dell'intonaco preesistente ammalorato e di tutti gli elementi estranei come i cavi elettrici superflui e l'esecuzone di un nuovo intonaco costituito da due strati.