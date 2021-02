Erice, ruspe di nuovo in azione a Pizzolungo per le ville abusive

28/02/2021 13:50:00

Ruspe di nuovo in azione nella frazione balneare di Pizzolungo, nel territorio di Erice, per abbattere le ville abusive. Si tratta di una ventina di immobili realizzati entro i 150 metri dalla battigia. Dieci già quelle demolite. Le operazioni prenderanno il via entro la metà di marzo.

Nel 2019 erano state abbattute altre tre villette "fuorilegge" realizzate a Pizzolungo, tra le vie Minerva e Giunone, entro i 150 metri dalla battigia, in un’area non edificabile denominata Nono chilometro. In realtà si tratta di autodemolizioni perché a cancellare lo scempio sono stati, a loro spese, i proprietari dopo che l’Ente aveva avviato le procedure di demolizione.

Su sessanta immobili fuorilegge, tutti costruite nella frazione balneare, una decina sono già stati rasi al suolo, il 50 per cento con spese a carico del Comune. Adesso un nuovo intervento perchè Erice procede spedita nell’azione di tutela e salvaguardia della fascia costiera deturpata da mostri di cemento.