La cenere dell'Etna arriva fino al mare. Video e immagini 

01/03/2021 09:05:00

L’Etna continua a eruttare: è la settima volta cheaccade dallo scorso 16 febbraio. Ieri una coltre di cenere e lapilli ha ricoperto strade e piazze nei comuni di Zafferana Etnea e Santa Venerina, arrivando, addirittura, sino alle località di mare come Stazzo e Riposto.

"Il mese di febbraio si conclude in bellezza", commenta l'Ingv. "Il settimo parossismo, è il più rapido nella sua completa evoluzione - aggiungono gli esperti dell'Osservatorio etneo - è evidente la rapidità con cui si sono evoluti i fenomeni, dalle prime piccole esplosioni a sostenute fontane di lava e generazione di una colonna eruttiva, fino all'improvvisa e rapidissima fine dell'attività".

Anthony Barbagallo, segretario e deputato regionale del Partito Democratico della Sicilia, in una nota ha chiesto «l’intervento immediato della Protezione civile, fornendo mezzi e sostegno ai comuni e che il Governo regionale garantisca le risorse necessarie per non lasciare soli i sindaci, le comunità e i cittadini nella gestione di un momento così difficile».



«Bisogna intervenire per fornire fondi immediati ai comuni colpiti dalla cenere lavica. Non è infatti più sufficiente – ha proseguito Barbagallo – la somma di un milione di euro, previsto da un emendamento presentato dal Partito Democratico e approvato la scorsa settimana in V commissione. Il PD si farà carico di presentare un emendamentoalla commissione Bilancio per chiedere una sostanziosa integrazione delle risorse da destinare ai ristori per i danni derivanti dalla cenere vulcanica che in alcuni punti ha raggiunto i 6 kg ogni metro quadro».

Angelica Finocchio, una giovane artista catanese, ha "dipinto" con la cenere dell'Etna caduta sul terrazzo di casa un bellissimo e malinconico volto di donna incorniciato fra riccioli neri di terra e lapilli. "Una calamità naturale può essere occasione per esprimere le proprie sensazioni attraverso l'arte, dando forma alle ceneri e dalle ceneri farsi ispirare". Così ha risposto la Finocchio a una domanda di Sputnik Italia su cosa abbia ispirato la sua opera.

L'opera è stata realizzata in poco tempo, "ci ho messo mezz'ora a farla", ha detto. Purtroppo, come le sculture realizzate sulla sabbia, non durerà a lungo.