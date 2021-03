Trapani, la Cassazione spiega perchè è stato revocato il divieto di dimora a Toscano

02/03/2021 16:55:00

Depositate le motivazioni della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione che, confermando le valutazioni del tribunale del Riesame, ha annullato il divieto di dimora imposta al consigliere comunale di Trapani Massimo Toscano, coinvolto assieme alla sorella, Daniela, sindaco di Erice, nello scandalo del parcheggio di San Giuliano.

Così viene sentenziato: “Ciò posto, deve rilevarsi come gli argomenti valorizzati dal P.M. ricorrente non siano idonei a vulnerare le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale… “, ed ancora : “ In primo luogo nel provvedimento impugnato si sottolinea come la procedura si fosse conclusa con una determinazione, di cui non è stata in alcun modo prospettata l'illegittimità per contrarietà a parametri valutabili nel caso di specie “.

“In questo periodo in cui il sistema giudiziario, con troppa generalizzazione, è sotto accusa, - dichiara Massimo Toscano - ritengo necessario rinforzare la fiducia nella magistratura ringraziandola per la concreta valutazione dei fatti e la corretta applicazione dei principi giuridici. Il mio grazie – conclude - si estende anche a coloro che, con professionalità e competenza, hanno permesso ai magistrati di avere un quadro più limpido e lineare su cui poter decidere, ovvero agli avvocati Umberto Coppola e Orazio Rapisarda”.