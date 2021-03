Avis Marsala, le prossime date per la raccolta del sangue

02/03/2021 08:00:00

Finisce un mese e ne ricomincia un altro.

Confortata da un trend in crescita, prosegue con entusiasmo l’attività sociale dell’Avis di Marsala che, Giovedì prossimo – 4 Marzo – sarà ancora operativa nella prima giornata del nuovo mese di raccolta del sangue. Ne seguiranno altre sei a Marzo: quattro domeniche (7, 14, 21 e 28) e due Giovedì (l’11 e il 18). Per prenotarsi online, basta collegarsi al sito web dedicato https://avis-comunale-marsala.reservio.com/avis-comunale-marsala.reservio.com/ e scegliere giornata e orario per la propria donazione. Nella sede di via Bruzzesi, personale medico e volontari dalle ore 8 alle ore 12 accoglieranno i donatori, nonchè quanti si vorranno candidare a diventarlo. Questi, ieri – ultima Domenica di Febbraio – sono stati ben nove; mentre otto sono stati i cittadini che hanno donato per la prima volta. Come Antonella Marino e Marco Genna che, prossimi al matrimonio, assieme hanno voluto affettuare anche la loro prima donazione.