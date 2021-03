Giusi Piccione è la nuova presidente del Movimento per la Vita di Marsala

02/03/2021 21:05:00

Giuseppa Valentina Piccione, meglio conosciuta come Giusi è la nuova presidente dell’associazione “Movimento per la vita di Marsala”.



Si sono infatti svolte venerdì 26 febbraio le votazioni per l’elezione del nuovo consiglio direttivo dell’associazione pro-life lilibetana tra i cui eletti ogni volta escono sempre tante belle persone, desiderose di mettersi a disposizione del territorio e della popolazione marsalese con le loro competenze professionali ed esperienze umane. Gli altri consiglieri sono: Antonella Gambino, Caterina Salermo, Concetta Vita, Antonella Lombardo, Vittore Saladino, Manfredo Spadaro, Diego Renda, Marilena Angileri, Bonanno Ilenia e Colletti Lanza Rosa Maria.



Giusi Piccione è il quarto presidente di questa piccola ma attivissima associazione marsalese che in questi primi 11 anni di attività è cresciuta nel suo organico. Molti sono gli interventi attivi a difesa e a promozione della vita. Il Movimento, infatti, risponde concretamente alle tantissime richieste di aiuto da parte di tante mamme e famiglie marsalesi che si sono trovate dubbiose ed impaurite dinanzi ad una gravidanza inaspettata; andare oltre le paure iniziali e accogliere con gioia il bambino ancora nel grembo è ciò che cerchiamo di trasmettere. Tutto ciò è possibile grazie alla presenza di generosissimi volontari, che sono una mano tesa a cui aggrapparsi ed una spalla su cui appoggiarsi per le famiglie che sosteniamo. Negli ultimi mesi, inoltre, sono cresciuti i consensi e gli aiuti da parte di tantissimi cittadini marsalesi pronti a sbracciarsi e a far fronte alle molteplici necessità dell’associazione e che soprattutto nell’ultimo anno del Covid-19 hanno risposto in maniera sempre più generosa e attenta.

Un’associazione per la citta e una città per l’associazione.



La nuova presidente nel suo primo discorso introduttivo al termine dello scrutinio ha già chiarito che il suo mandato sarà in continuità al precedente, volto a proseguire e rafforzare gli aiuti alle gestanti che fanno fatica a trovare le risorse umane ed economiche per affrontare l'arrivo del piccolo e promuovere la cultura della vita con una intensa attività di informazione e formazione rivolta ad utenti, volontari e cittadinanza.

Il dono della maternità deve essere tutelato e per fare questo abbiamo bisogno di un proficuo dialogo con le istituzioni al fine di cooperare insieme per rendere veramente libera la scelta di accogliere la vita.

Alla fine del suo intervento un caloroso ringraziamento alla Presidente uscente Antonella Lombardo, la quale, grazie alla collaborazione di un eccellente team di volontari è riuscita in questi anni a incrementare nei cuori dei soci entusiasmo e operosa carità.