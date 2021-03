04/03/2021 00:54:00

Malviventi tentano di rubare in un panificio della via Salemi a Trapani, ma sono messi in fuga dalla vigilanza.

Intorno alle 23:00 del 1 marzo, è scattato l'allarme del panificio e una volta arrivata la segnalazione alla centrale operativa di Sicurtransport, è stata inviata immediatamente una pattuglia sul posto. Alla vista degli addetti alla vigilanza i ladri sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Sul fatto stanno indagando i carabinieri di Trapani.