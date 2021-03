Campobello, non ci fu diffamazione. Assolti tre musicisti

04/03/2021 17:10:00

Sono stati assolti dal Tribunale di Marsala dall'accusa di diffamazione a mezzo facebook i tre musicisti Francesco Critti, Antonio Troiano e Saro Guzzo. I tre erano accusati di aver diffamato i titolari di System Music Francesco Puleo e Caterina Russo.

A ottobre scorso uno dei due giudici ha emesso la sentenza di “ne bis in idem” («non due volte per la medesima cosa»). Così è continuato il processo davanti il giudice Massimiliano Alagna che ha assolto i tre imputati.

La band “Blue Velvet” di Critti e Troiano il 16 settembre 2014 a Campobello di Mazara dove aprire il concerto della cantante Fiordaliso ma il service non fece in tempo a montare un mixer parallelo con un fonico di fiducia della band e l'esibizione saltò. Poi su facebook si scrisse che l'esibizione non c'era stata per l'inadeguatezza del service e del fonico e i titolari denunciarono i musicisti per diffamazione.