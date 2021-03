Coronavirus in Sicilia. Il bollettino del 7 Marzo

07/03/2021 18:20:00

Sono 576 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia su 22.141 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività leggermente in rialzo: 2,6% contro il 2,3% registrato ieri. Trend in aumento rispetto alla scorsa domenica, con il 27% in più dei casi e meno tamponi effettuati.

Le vittime odierne del virus sono 12 mentre c'è un nuovo record di guariti: 3.571 quelli delle ultime 24 ore. Negli ospedali aumentano di 2 unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva mentre negli altri reparti ci sono 5 pazienti in meno rispetto a ieri.

Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: 174 a Palermo, 121 a Catania, 88 ad Agrigento, 57 a Ragusa, 52 a Caltanissetta, 43 a Siracusa, 26 a Messina e 15 a Trapani.