Coronavirus. "Questa è l'ondata più dura"

08/03/2021 08:48:00

Questa è l'ondata più dura. Lo dice oggi Guido Rasi, ex direttore dell'Ema, che commenta così le varianti del virus in circolazione in Italia. «Al momento sono soprattutto più contagiose e potrebbero riempire gli ospedali finché non saremo vaccinati. Purtroppo ci aspetta un aprile durissimo. Siamo a 100mila contagiati a settimana, più 300mila che non scopriamo, che porteranno una terza ondata più alta delle precedenti».

Più dell’anno scorso? «La pandemia rischia di lasciarci questo brutto ricordo.Per questo le chiusure sono inevitabili e vanno fatte rispettare severamente. Non si possono più tollerare certi assembramenti".

E' anche per questo che, come abbiamo raccontato ieri su Tp24, il ministro Speranza ha dato l'ok alla vaccinazione con AstraZeneca anche per gli over 65. Da qui la possibile svolta: «Nel primo trimestre abbiamo pagato, come gli altri Paesi europei, una limitazione delle forniture—ammette —. Ma dal 1° aprile inizia un trimestre in cui ci aspettiamo l’arrivo di oltre 50 milioni di dosi e puntiamo a raggiungere almeno metà della popolazione». Visto che il vaccino JJ non ha bisogno della seconda dose, la previsione del ministro è che per giugno , «alla fine del secondo trimestre dell’anno, ci troveremo in una situazione in cui la maggioranza sarà vaccinata». Altrettante dosi arriveranno tra luglio, agostoesettembre. E quindi «entro fine estate tutti gli italiani che lo vorranno» saranno vaccinati.