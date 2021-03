L'8 Marzo contro ogni violenza. Festa della Donna, le iniziative 

08/03/2021 06:00:00

La parità di genere, la condanna ad ogni forma di violenza contro le donne, il ricordo delle donne che hanno cambiato la storia.

Sono molte le iniziative di oggi, 8 marzo, per celebrare la Festa della Donna. Una giornata che anche quest’anno serve a ribadire la necessità una società in cui la parità di genere sia qualcosa di concreto, e non solo slogan. Ma soprattutto è il giorno per commemorare le vittime di femminicidio, e di dire no ad ogni forma di violenza, fisica, verbale e psicologica, nei confronti delle donne.

Tante le iniziative in provincia di Trapani, organizzate da associazioni, comuni, sindacati, scuole, liberi cittadini.

Ieri gli attivisti di Libera e diversi cittadini hanno organizzato una piccola manifestazione al centro sociale di Sappusi, a Marsala, per dire no alla violenza sulle donne.









Queste invece alcune delle iniziative in programma per oggi nel territorio



SPORTELLO DONNA ALLA REGIONE

In occasione della Festa della donna, lunedì, 8 marzo, alle 11, verrà inaugurato lo “Sportello donna” al dipartimento regionale del Lavoro a Palermo.

Sarà presentato anche l'Avviso 31, finanziato dal Fondo sociale europeo, per promuovere l'occupazione femminile e la creazione d'impresa.

Saranno presenti l'assessore regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, Antonio Scavone, il direttore del dipartimento regionale del Lavoro, Gaetano Sciacca, il prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani, il questore di Palermo, Leopoldo Laricchia, il comandante provinciale dei Carabinieri, Arturo Guarino, il comandante del Nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro, Pierluigi Buonomo, la consigliera di parità della Regione Siciliana, Margherita Ferro, la presidente del Comitato unico di garanzia, Giuseppina Ida Giuffrida, e le rappresentanti dei Centri antiviolenza.



#diPARIpasso (ERICE)

Promuovere e diffondere i valori delle Pari opportunità e il contrasto a ogni forma di discriminazione di genere, partendo dalla memoria di donne che sono state a vario titolo protagoniste della storia dell’emancipazione femminile. E’ questo il senso del progetto ‘#diPARIpasso’ che Cgil Cisl Uil Trapani hanno condiviso con il Comune di Erice, in occasione dell’8 Marzo, Giornata Internazionale della Donna, e che prevede l’intitolazione di tre scuole materne del territorio ericino a tre importanti donne italiane. In occasione dell’8 marzo verrà intitolata la scuola materna di Via Cosenza a Laura Bassi, eminente figura di scienziata e intellettuale dell'Europa dei Lumi, fisica~e~accademica~italiana che, nel 1732, fu la prima donna al mondo a ottenere una cattedra universitaria e una delle prime donne laureate d'Italia.



I SEGNI DI VENERE (ERICE)

Da Erice medievale (TP) guardata a vista dal Castello di Venere, si srotola I SEGNI DI VENERE, un progetto che candida la città a diventare annualmente sede di confronto, laboratorio di idee e fucina di talenti al femminile. Progetto a cui hanno già assicurato il loro supporto Zonta - Palermo Zyz organizzazione Internazionale per i diritti delle donne e la Fondazione Marisa Bellisario che collaborano al progetto promosso dall’Associazione Le Gemme e dal Comune di Erice. Tra i partner istituzionali la Consigliera di Parità per la Regione Siciliana, la Fondazione EriceArte, il centro di cultura scientifica Ettore Majorana, il Parco archeologico di Segesta, Libero Quotidiano e ANSA.

Il sito www.isegnidivenere.com (curato da Salvo Leo) si arricchirà di contributi tematici, brevi cammei video in cui le donne di Sicilia si racconteranno, ognuno con la sua storia di resistenza, forza e audacia in una regione che spesso si dimentica di loro. Ma non si piangeranno addosso: sarà una “vetrina del fare” che consentirà di divulgare le competenze e il potenziale delle donne di Sicilia. Obiettivo è realizzare un “database dell'identità” che raccolga il patrimonio immateriale e l'esperienza delle donne che con la loro azione e presenza, costituiscono il valore aggiunto della regione. Il sito si arricchirà anche della sezione La banca della memoria, spazio dedicato alle donne di tutti i tempi che, grazie al proprio impegno, hanno lasciato una traccia nella storia delle comunità in cui hanno vissuto.

Il manifesto della manifestazione è firmato da Angela Gallaro Goracci, artista, scenografa e costumista, che ha voluto “vestire” il volto stilizzato della Venere Ericina, di un segno tribale da moderna combattente. Una pittura di solido impatto per riflettere sugli archetipi del linguaggio e del segno.

L'iniziativa, ideata dall'associazione Le Gemme Editore, è promossa in collaborazione con Zonta International Club Palermo Zyz, organizzazione internazionale per i diritti delle donne fondata nel 1919 a Buffalo e presente in 33 Paesi del mondo. Hanno già dato la loro adesione la Consigliera di Parità per la Regione Siciliana, la Fondazione Marisa Bellisario attraverso la delegazione regionale, la Regione Siciliana. Numerose le altre organizzazioni che guardano con interesse all'iniziativa e che offriranno, nell'arco dell'anno la loro collaborazione all'organizzazione delle iniziative.



MARSALA PER LE DONNE

Lunedì 8 marzo, in occasione della “Giornata Internazionale dei Diritti della Donna”, un gruppo di cittadine e di cittadini si riunirà presso il “Parco delle Partigiane Marsalesi”, sito nel Lungomare Boeo, a partire dalle ore 16.00 per un momento di riflessione comune sulle donne impegnate che nel corso della loro vita hanno lasciato segni indelebili nella nostra società dal punto di vista scientifico, umanistico e socio-politico.

Donne della storia passata e del presente che con le loro azioni hanno permesso l’avanzamento della società, l’ampliamento delle prospettive, l’unità trasversale delle lotte per i diritti. Racconteremo le vite di cinque donne le cui storie hanno ispirato intere generazioni, e attraverso il loro ricordo renderemo omaggio anche a tutte le donne che hanno lottato e a quelle donne che ancora oggi, in una epoca buia della nostra storia connotata da profonde spinte regressive, stanno lottando collettivamente per la difesa dei diritti di tutte e di tutti.

L’evento prevede la lettura delle biografie di queste donne, e un dibattito che darà a chiunque lo desideri la possibilità di intervenire liberamente.



PASSEGGIATA SOLIDALE (MARSALA)

L'associazione Anffas Onlus Marsala rappresentata dalla Dott.ssa Anna Maria Casano e l'associazione FIDAPA, rappresentata dalla Prof.ssa Antonella Genna, sta organizzando una passeggiata solidale presso la pista ciclabile della Spagnola alle ore 15:30 di Lunedì 8 Marzo.



La finalità della passeggiata solidale, sebbene possa sembrare riduttiva dal significato letterale della giornata, vuole essere un grido sociale, che possa sensibilizzare l'opinione pubblica sia sui problemi che coinvolgono le donne, come genere femminile (vedasi la violenza sulle donne che ancora oggi rispecchia la nostra quotidianità) ma anche la sensibilizzazione al tema della disabilità, al di là della sua accezione di genere, valorizzando le capacità e le abilità delle persone con disabilità per il conseguimento delle pari opportunità, favorendo, altresì, il benessere della persona in quanto tale.



In tale occasione, le organizzatrici delle associazioni doneranno dei lavoretti realizzati con le mimose, simbolo della Giornata internazionale della Donna.



La cittadinanza è libera di partecipare, rispettando i protocolli Anti - Covid.





COTULEVI (TRAPANI)

In occasione della Giornata internazionale della donna, l’organizzazione di volontariato CO. TU. LE VI. propone l’evento “Dalle vittime dell’incendio doloso, alle vittime del 2.0”.

L’attività, organizzata in collaborazione con la Rete territoriale antiviolenza Amorù, l’organizzazione umanitaria internazionale Life and Life e con il sostegno di Fondazione per il Sud, oltre che a rappresentare un momento di riflessione e di ricordo per tutte le donne che - finanche con l’estremo sacrificio della vita - hanno donato un importante contributo alla causa dell’equilibrio e del riconoscimento di genere, vuole essere anche stimolo di dibattito e confronto circa le attuali e più moderne fattispecie di pericolo e di violenza, a partire dalle nuove ed insidiose minacce digitali. Interverranno all’incontro il Prefetto di Trapani Tommaso Ricciardi, il Questore Salvatore La Rosa e la Presidente CO. TU. LE VI. Aurora Ranno. Nel corso dell’incontro, che si terrà in videocollegamento con numerosi Istituti scolastici di ogni ordine e grado, si susseguiranno anche gli interventi del Sostituto Procuratore Franco Belvisi e degli Avvocati Giacomo Frazzitta e Roberta Tranchida.

FIDAPA (PARTANNA)

L’Amministrazione Comunale di Partanna si appresta a vivere, pur nei toni sommessi imposti dalla pandemia, la Giornata internazionale della donna, lunedì 8 marzo, dedicata a ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in molte parti del mondo. Lo farà con una modalità di semplice testimonianza, in collaborazione con la locale sezione della Fidapa, cui ha concesso il patrocinio per l’affissione di uno striscione che dalla Casa comunale si estende fino al balcone di fronte.