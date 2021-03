Covid-19. In Sicilia 695 nuovi positivi, 15 decessi, 1.201 guariti

10/03/2021 18:50:00

Altri 695 contagi in Sicilia e 15 persone morte. E' quello che emerge dall'ultimo bollettino del ministero della Salute relativamente alle ultime 24 ore.

Nell'Isola i nuovi positivi sono in aumento rispetto a ieri di esattamente cento unità (24 ore fa erano 595). I decessi sono stati 15 (ieri 18). I tamponi processati sono stati 23.994 (contando anche i tamponi rapidi), quindi oltre mille in più rispetto a ieri (erano stati 22.842). Questo vuol dire che il tasso di positività risale leggermente fino a sfiorare il 2,9%.

In terapia intensiva 108 pazienti (-4) con soli due nuovi ingressi. Complessivamente in isolamento domiciliare ci sono 12.906 persone, in calo rispetto al giorno prima quando era 13.425. Il totale degli attuali positivi è di 13.681 persone. Dall'inizio della pandemia i dimessi/guariti sono 140.225 mentre le vittime sono purtroppo 4.287.

La distribuzione nelle province vede Palermo con 291 casi, Catania 186, Messina 33, Siracusa 42, Trapani 14, Ragusa 38, Caltanissetta 20, Agrigento 65, Enna 6. A Messina si è registrata anche una vittima, al Papardo. Si tratta di una donna di 84 anni deceduta oggi.