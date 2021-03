Piove anche oggi in provincia di Trapani. Le previsioni meteo

10/03/2021 06:00:00

Piove anche oggi in provincia di Trapani. Cieli nuvolosi per tutta la giornata, con deboli piogge nel pomeriggio. Domani migliora, con un bel sole che dovrebbe splendere sulle nostre città, ci sarà però un po' di vento.. Ecco le previsioni.

Mercoledì, 10 marzo: Nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarite in serata, sono previsti 3.2mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 15.5°C, la minima di 11.6°C, lo zero termico si attesterà a 1676m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Giovedì, 11 marzo: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15.5°C, la minima di 6.2°C, lo zero termico si attesterà a 2709m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Mare molto mosso. Allerte meteo previste: vento.