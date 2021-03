Aggiornamento sul Covid. Trapani 114, Marsala 100, Castelvetrano 87

11/03/2021 14:41:00

Tornano ad aumentare i casi di Coronavirus in provincia di Trapani. Gli attualmente positivi sono 518, ieri erano 504.

La buona notizia è che si sono svuotate le terapie intensive, non c'è più nessun ricoverato. Mentre i ricoverati in reparti Covid sono 20. Nell'ultimo bollettino non si registrano decessi, sono 252 dall'inizio dell'epidemia.

I guariti dall'inizio della pandemia ad oggi sono 10.162.

Il dato parziale dei tamponi molecolari effettuati è di 239 mentre i tamponi rapidi per la ricerca dell’antigene sono 146.

Sul fronte delle città, Marsala aumenta del 15% i casi di Covid, passando dagli 85 di ieri ai 100 di oggi. Tra le città con più contagi: Trapani con 114 (ieri erano 107), Castelvetrano 87 (invariato).



Questi i positivi distribuiti nelle diverse città della provincia: Alcamo 60, Buseto Palizzolo 0; Calatafimi-Segesta 1; Campobello di Mazara 46; Castellammare del Golfo 4, Castelvetrano 87; Custonaci 5; Erice 36; Favignana 0; Gibellina 0; Marsala 100; Mazara 28; Paceco 12; Pantelleria 1; Partanna 2; Petrosino 2; Poggioreale 0; Salaparuta 0; Salemi 1, San Vito Lo Capo 2; Santa Ninfa 3; Trapani 114; Valderice 14; Vita 0.