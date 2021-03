Lo stop all'assistenza agli alunni disabili siciliani. Santangelo presenta un'interrogazione

12/03/2021 16:00:00

"Ho deciso di presentare un'interrogazione parlamentare per sottoporre all'attenzione del Ministro dell'Istruzione il grave pregiudizio per tutti gli alunni disabili siciliani, da poco privati del servizio di assistenza igienico-sanitaria specialistica" lo afferma il senatore del MoVimento 5 Stelle, Vincenzo Santangelo.



"Per comprendere il rilievo di questa problematica, basti pensare che la stessa interessa l'intera Regione Siciliana e coinvolge più di 2.000 operatori, oltre a tutti gli alunni disabili dell'Isola.

A causa del mancato trasferimento delle risorse per anni destinate a questo fine dalla Regione agli Enti locali, il servizio di assistenza igienico-sanitaria specialistica agli alunni disabili è stato interrotto a partire da inizio 2021.

Ad essere garantito resta il servizio di assistenza di base, fornito dal personale scolastico ATA. Servizio che purtroppo nella maggior parte dei casi non garantisce gli elevati standard qualitativi offerti dal personale di OSA e OSS che finora ha fornito il servizio agli alunni disabili siciliani. Solo pochi giorni fa abbiamo incontrato direttamente numerose famiglie e ascoltato il loro forte grido di allarme.

Non è questo il momento rispondere agli attacchi subiti dal MoVimento 5 Stelle che a nulla servono se non a fare inutili polemiche. La disabilità e, in generale, la tutela dei più fragili non possono essere temi divisivi. Servono soluzioni urgenti e concrete che limitino quanto più possibile le disuguaglianze.

Con l'interrogazione presentata in Senato, chiedo un formale impegno anche al Governo nazionale a valutare il grave pregiudizio che affligge tutti gli alunni disabili siciliani, privati di un diritto fondamentale garantito dal nostro ordinamento" ha concluso il senatore Santangelo.