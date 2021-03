Marsala, si rompe la rete fognaria. Strada allagata in via Vecchia Mazara 

13/03/2021 20:15:00

La via Vecchia Mazara è di nuova chiusa al traffico, ma stavolta non per la pioggia, ma per una rottura alla rete fognaria.

La strada, come si vede in foto, in un tratto è totalmente allagata, e nella zona, come si può immaginare, c'è un grande fetore di fogna che rende l'aria irrespirabile. I problemi delle fognature in quella strada rimangono, perché quando piove saltano i tombini e la strada viene chiusa al traffico. Il mese scorso c'è stato un sopralluogo dei due assessori della Giunta comunale, Arturo Galfano e Giuseppe D'Alessandro, del consigliere Mario Rodriquez e due tecnici del Comune.

La sostituzione della vecchia conduttura con una più grande, è la soluzione al problema prospettata da D'Alessandro, che ha aggiunto in alternativa, il possibile utilizzo degli scarichi della vecchia distilleria. Insomma, le soluzioni potrebbero essere a portato di mano, ora bisognerebbe intervenire.