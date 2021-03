 Castellammare, scontro frontale tra due auto in via Segesta. Muore un uomo di 74 anni

14/03/2021 13:10:00

È una domenica mattina tragica sulle strade della provincia di Trapani. C'è infatti un'altra vittima a Castellamare del Golfo, oltre all'uomo morto a Castelvetrano a seguito di un incidente sulla provinciale 56 (potete leggere qui).

Si chiama Salvatore Milazzo, l'uomo di 74 anni morto questa mattina nello scontro frontale tra la sua Suzuki Swift e un fuoristrada, avvenuto in via Segesta. Feriti il passeggero che si trovava in auto con la vittima e il conducente del fuoristrada, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sulla dinamica dell'incidente ci sono pochi dubbi, l'uomo deceduto ha invaso la corsia di marcia opposta provocando il frontale. Sul posto oltre ai sanitari del 118, i vigili urbani per i rilievi dell'incidente.