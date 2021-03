Marsala Schola. Alcuni consiglieri comunali: "Ecco perchè chiediamo lo scioglimento"

14/03/2021 19:07:00

I consiglieri Flavio Coppola, Pino Ferrantelli, Leo Orlando, Walter Alagna , Giancarlo Bonomo, Ivan Gerardi, Michele Accardi, Rosanna Genna nella seduta di consiglio comunale dell'11 marzo 2021, hanno proposto il prelievo dell'atto di indirizzo: "proposta di scioglimento dell'istituzione Marsala Schola", accogliendo la manifestazione del sindaco, di pari intento.



"Purtroppo, il prelievo, nella predetta seduta, è stato respinto, anche se il risultato di voto dell'aula è stato di assoluta parità, con 11 favorevoli e 11 contrari. Il nostro intendimento sarebbe stato quello di aprire un democratico e serio dibattito affinché il consiglio comunale, in quanto unico organo deputato a valutare annualmente le partecipate, compisse la scelta più proficua, facendo prevalere la coscienza e il raziocinio, rispetto all'opportunità politica" scrivono i consiglieri comunali.



"Lo scioglimento di Marsala Schola potrebbe sicuramente portare numerosi risvolti positivi, grazie ad una migliore razionalizzazione delle risorse umane. In particolare ne trarrebbero beneficio le risorse finanziarie, il cui dato è stato già accertato.

La trattazione dell'atto di indirizzo porterebbe l’avvio dell’iter per la procedura di scioglimento dell'istituzione, anche tramite una concertazione con i sindacati. Ciò a salvaguardia di tutti i dipendenti, con gli uffici di ragioneria e le risorse umane del comune" aggiungono.

Per i consiglieri che hanno firmato l'atto lo scioglimento di Marsala Schola "potrebbe essere una vera svolta politica, ma anche e soprattutto una grande opportunità di risparmio per le casse comunali. Riteniamo pertanto che un argomento di tale importanza dovrebbe portare unione e spunti di riflessione per non dividere l'assise e per cercare di fortificare il ruolo del massimo consesso civico sulle scelte programmatiche di grande rilevanza economica e sociale, su cui, ribadiamo,così come spesso ci invita a fare il nostro Sindaco Massimo Grillo. Attendiamo fiduciosi!".