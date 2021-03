Meteo Trapani. Oggi poco nuvoloso, domani potrebbe piovere

15/03/2021 07:05:00

Inizio di settimana parzialmente nuvoloso in provoncia di Trapani. Oggi, ad esempio, sono previste nuvole sparse e schiarite. Domani potrebbe peggiorare fino ad arrivare a deboli piogge. Ecco le previsioni.

lunedì, 15 marzo: Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 15.2°C, la minima di 11.6°C, lo zero termico si attesterà a 1493m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare molto mosso. Allerte meteo previste: vento.

martedì, 16 marzo: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata, sono previsti 3.9mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15.8°C, la minima di 10.7°C, lo zero termico si attesterà a 1456m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Mare agitato. Allerte meteo previste: vento.