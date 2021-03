Dalla Sardegna a Trapani a remi. Il viaggio di Elia

16/03/2021 19:15:00

Si chiama Elia Origoni, ha 29 anni ed è di Besozzo in provincia di Varese e ha appena compiuto un'impresa unica, partire con una piccola barca a remi da Villasimius in Sardegna e dopo cinque giorni in mare è giunto al porto di Trapani.

Si trattava dell’incognita più grande di questo sua grande avventura, che non finisce qui, perché Elia dovrà percorrere settemila chilometri a piedi in circa otto mesi e attraverso tutte le regioni d'Italia. Quella della traversata tra Sicilia e Sardegna è stata la più difficile e che preoccupava parenti e amici che seguono Elia da lontano.

«Sento ancora troppe emozioni e devo riflettere ancora prima di fare un bilancio completo di questa traversata – racconta Elia a VareseNews -. Devo ancora capire se sia stata un straordinaria avventura da ripetere ancora e in altri contesti oppure se no, sono felice di averla compiuta ma basta così».

Le condizioni meteo non sono state sempre ottimali, «Sapevo di avere una finestra di quattro giorni prima dell’arrivo di una burrasca quindi ho dovuto concentrarmi solo sul remare il più velocemente possibile – continua il racconto Elia -. A volte ho trovato il mare agitato, con onde di 2-3 metri, il terzo giorno invece il libeccio ha cominciato a spingermi a nord. Fortunatamente poi il mare si è calmato ed è tornato piatto come una tavola, questo mi ha permesso di arrivare in porto prima della burrasca».

Ora per Elia, che è una guida alpina, verrà la parte quasi più facile e a lui più congeniale, percorrere migliaia di chilometri tra sentieri, vallate, boschi e montagne. Ha solo un rimpianto Elia non essersi goduto il mare come avrebbe voluto, magari lo farà una volta.