Marsala, scooter senza targa girano senza problemi ...

16/03/2021 08:05:00

“Scooter senza targa circolano senza problemi anche su una strada di primaria importanza come la via Trapani, una strada statale”.

E’ quanto segnala un lettore, fornendo anche la prova fotografica: due scooter senza targa parcheggiati davanti a un negozio di telefonia, di fronte la scuola media di contrada Ranna.

“Com’è possibile? – si chiede il lettore, A.L. – In questi casi dovrebbe scattare multa e sequestro del mezzo”. Non è la prima volta che arrivano segnalazione di questo genere. Lo stesso lettore, un paio d’anni fa, aveva evidenziato lo stesso problema in una lettera al sindaco.