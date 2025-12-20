Sezioni
Cittadinanza

» Strade e traffico
20/12/2025 18:19:00

Marsala, le transenne "dimenticate" sul Lungomare Mediterraneo

Transenne presenti da circa un mese sul Lungomare Mediterraneo a Marsala e senza alcuna segnalazione luminosa nelle ore serali. Una situazione potenzialmente pericolosa, soprattutto per chi non percorre abitualmente quel tratto di strada.

 

Secondo quanto segnalato, le barriere sembrerebbero dimenticate e non accompagnate da cartelli o luci di sicurezza. Di notte, spiegano i residenti, diventano difficilmente visibili, con il rischio di incidenti per automobilisti, ciclisti e pedoni.

La domanda, posta in modo diretto, è una sola: chi deve intervenire? E soprattutto, l’Amministrazione comunale o gli uffici competenti attendono che accada qualcosa di grave prima di procedere alla rimozione o alla messa in sicurezza dell’area?









