Marsala, le transenne "dimenticate" sul Lungomare Mediterraneo

Transenne presenti da circa un mese sul Lungomare Mediterraneo a Marsala e senza alcuna segnalazione luminosa nelle ore serali. Una situazione potenzialmente pericolosa, soprattutto per chi non percorre abitualmente quel tratto di strada.
Secondo quanto segnalato, le barriere sembrerebbero dimenticate e non accompagnate da cartelli o luci di sicurezza. Di notte, spiegano i residenti, diventano difficilmente visibili, con il rischio di incidenti per automobilisti, ciclisti e pedoni.
La domanda, posta in modo diretto, è una sola: chi deve intervenire? E soprattutto, l’Amministrazione comunale o gli uffici competenti attendono che accada qualcosa di grave prima di procedere alla rimozione o alla messa in sicurezza dell’area?