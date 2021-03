Il Pd di Marsala dà il benvenuto a Enrico Letta

16/03/2021 00:35:00

"Buon inizio di lavoro a Enrico Letta un sentito grazie a Nicola Zingaretti per aver guidato il Partito Democratico in un delicato momento di emergenza sanitaria, economica e sociale" lo scrive la segretaria del Pd di Marsala, Rosa Alba Mezzapelle.



"Tanti i temi aperti da Enrico Letta, salute, lavoro, lotta alle diseguaglianze sociali, opportunità per le donne, inclusione, formazione politica, università democratica, giovani, Pubblica Amministrazione efficiente, sostenibilità, lotta ai paradisi fiscali europei, idee nuove in economia, importanza del volontariato, riapertura del dialogo sociale sui territori dove il Partito Democratico deve diventare il Partito della prossimità.



La finalità è quella di fare un passo in avanti con una squadra credibile, Letta conosce abbastanza bene il terreno dove si accinge a muoversi, ne conosce lo sfondo e le problematiche e pone l’obiettivo di un confronto plurale, aperto e solidale" aggiunge Mezzapelle.

"Il Partito Democratico non può essere giornalmente minato da divisioni interne, bisogna cambiare lo status dei ragionamenti, attraverso un confronto interno a volte anche aspro e duro, che guardi ad un orizzonte con scelte trasparenti e aperte concentrando le discussioni sui contenuti.

Certamente il testimone preso da Enrico Letta nella qualità di Segretario Nazionale del PD è una sfida difficile che verrà decretata dal PD locale come una scelta da condividere e su cui contare per rilanciare un PD competitivo" conclude la segretaria del Pd di Marsala.