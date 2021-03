Erice, assunzioni al Comune. Auto vietate al cimitero

18/03/2021 19:05:00

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Erice l’avviso per manifestazione di interesse per l’assunzione di cinque dipendenti in diversi profili professionali di categoria C e D del C.C.N.L. Comparto "Funzioni Locali" attraverso l’utilizzo di graduatorie approvate da altri Enti Locali in corso di validità ed utilizzabili ai sensi della legge vigente.

I posti che il Comune di Erice intende coprire con la procedura sono uno di categoria “D” con profilo “Assistente Sociale”, uno di categoria “D” con profilo “Istruttore Direttivo Tecnico”; due categoria “C” con profilo di “Istruttore Geometra” ed uno di categoria “C” con profilo di “Istruttore Amministrativo Contabile”.

Entro il 30 marzo 2021 possono presentare manifestazione di interesse tutti coloro che sono inseriti in una graduatoria di merito approvata da altro ente appartenente al Comparto delle Funzioni Locali a seguito dell'espletamento di una procedura concorsuale indetta per la copertura a tempo indeterminato dei suddetti profili professionali, o equivalenti.

«Abbiamo dato impulso a questa procedura con cui contiamo di procedere presto all’assunzione di altre cinque nuove unità lavorative a tempo indeterminato, due di categoria D e tre di categoria C – ha commentato la sindaca Daniela Toscano – per dare una boccata di ossigeno agli uffici comunali ed in particolare ad alcuni servizi come quelli tecnici e quello dei servizi sociali che negli ultimi anni sono stati penalizzati dai numerosi collocamenti a riposo. La specializzazione delle figure professionali che stiamo ricercando, due di categoria D e tre di categoria C, contribuirà senza dubbio alla crescita qualitativa del nostro personale che in questi anni, nonostante le oggettive difficoltà, ha saputo a garantire i servizi con grande sacrificio».

«In questi giorni stiamo moltiplicando gli sforzi per rendere sempre più efficace la nostra macchina amministrativa - ha commentato l’assessore al personale Rossella Cosentino – dopo avere “riaccolto” con grande soddisfazione 10 lavoratori ASU che erano transitati dalla regione ad un altro Ente nelle scorse settimane, adesso puntiamo ad assumere 5 nuovi dipendenti di ruolo. E’ stata privilegiata la procedura dello scorrimento delle graduatorie di concorsi perché oggettivamente sarebbe stato complicato in tempi brevi all’espletamento dei concorsi, convinti peraltro che con questa soluzione verrà data possibilità a soggetti che un concorso pubblico lo hanno già superato magari anche in altre regione italiane, di essere assunti nella pubblica amministrazione. Colgo l’occasione per ringraziare i responsabili e gli uffici che si sono impegnati affinché si potesse dare seguito a questo avviso».

Aggiornamento lavori Consiglio Comunale a giovedì 18 marzo alle ore 10

Richiamata la convocazione del Consiglio Comunale prot. 7233 del 19.02.2021, e l’ulteriore modifica apportata giusta nota protocollo n. 9321 del 05.03.2021, così come dichiarato duranti i lavori consiliari del 15.03.2021, ai sensi dell’art. 29 dello Statuto Comunale, il presidente del Consiglio Luigi Nacci ha comunicato l'aggiornamento dei lavori per la prosecuzione della trattazione degli argomenti iscritti all’o.d.g., ed ancora non trattati, per la giornata di giovedì 18 marzo 2021 alle ore 10,00, nei locali comunali del Palazzo Sales di Erice.



Divieto di ingresso per autovetture ed automezzi nel Cimitero comunale dal 16 marzo al 10 aprile 2021

Si comunica che il V Settore, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, ha ordinato il divieto di accesso e di transito alle autovetture ed automezzi (anche se autorizzati) all’interno del Cimitero Comunale di Erice per i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di alcune zone. L'Ordinanza (n.37 del 16/03/2021) è valida dal 16 marzo 2021 al 10 aprile 2021.