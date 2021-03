Lo Curto: "Padiglione Covid, ecco come stanno le cose. Marsala Schola? Non tutti sono leali"

19/03/2021 06:00:00

Eleonora Lo Curto, deputato regionale dell'Udc, c'era anche lei a Trapani per l'inaugurazione dell'hub vaccinale. C'era il presidente della Regione Nello Musumeci, l'assessore Ruggero Razza, non c'era il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, che il giorno prima aveva parlato di “passerella”. Ha puntato il dito contro il governo regionale per gli aiuti che non arrivano e i vaccini che non ci sono.

Appunto. Non è colpa nostra se non ci sono i vaccini. Il governo regionale sta garantendo ai siciliani dei presidi nelle varie province per fare in fretta nel momento in cui arriveranno i vaccini. La Sicilia non ha nulla da rimproverarsi. Tranchida ha perso una buona occasione per distinguere il suo ruolo istituzionale da quello di soggetto di un'estrema sinistra, che risponde solo a se stesso, che non dialoga e non ha rispetto delle istituzioni. E' increscioso, perchè in questo momento c'è una sola parte che interessa ai siciliani, che è quello di essere tutti insieme, le istituzioni e i rappresentanti delle istituzioni per fare squadra. C'era il Prefetto che nel suo discorso ha detto una cosa che mi ha rincuorato, cioè che il governo regionale ha agito sempre in sinergia col governo nazionale al di là dei colori politici. Questa è una lezione di stile che Tranchida dovrebbe imparare.

Polemica che poteva evitare, il sindaco di Trapani, che forse si riferiva al fatto che nella finanziaria in discussione all'Ars, oltre a degli ordini del giorno, c'è ben poco per sostenere le imprese in crisi.

Tranchida sta dalla parte di chi urla i problemi ma poi non li affronta. Dovrebbe sapere che la sua parte politica, semmai ne avesse una, avrebbe potuto difendere la Sicilia nel momento in cui ha dovuto subire un accordo per spalmare il disavanzo che oggi genera questa finanziaria. L'anno scorso abbiamo fatto una finanziaria di guerra e le opposizioni ci hanno rimproverato che fosse fatta con fondi extra-regionali. Era vero, ma non si sono adoperati con il governo nazionale che li rappresentava.

Però agli albergatori, ristoratori, le dinamiche politiche interessano poco, molto invece le cose concrete.

Io sono affinchè si evitino le chiacchiere e si agisca. Abbiamo incontrato a Trapani un gruppo di ristoratori in rappresentanza dei colleghi della provincia. Hanno consegnato un documento al presidente Musumeci perchè sono avviliti del fatto che subiamo, sempre per scelta del governo nazionale, delle chiusure eccessive.

Lei non avrebbe chiuso a Pasqua?

No, non ero d'accordo. In questo territorio si può fare una chiusura selettiva, come ha sempre fatto il governo regionale. Ci sono città zona rossa perchè ci sono tanti contagi. Ma perchè fare delle chiusure indiscriminate se ci sono i settori della ristorazione, su tutti, che fanno fatica, ma stanno anche adeguandosi ai protocolli anticovid?

Dopo Natale, Pasqua è sembrata un'ulteriore beffa.

Esatto. Se i cittadini imparassero ad essere disciplinati, sempre, non avremmo bisogno di controlli.

I politici quando verranno vaccinati? Vi hanno messi per ultimi come categoria?

Non siamo neanche considerati come categoria. Vanno bene tutti, tranne che i politici perchè siamo la casta.

Si vaccinerebbe con AstraZeneca?

Sì, me lo farei. Se dicono che non c'è correlazione tra le morti e il vaccino, io mi fido degli scienziati.

L'inaugurazione dell'hub a Trapani sarebbe stata l'occasione per Musumeci di chiarire lo stato dell'arte del famoso padiglione Covid di Marsala. C'era anche lei all'inaugurazione dei lavori a dicembre, poi però si è fermato tutto e si è scoperto che non c'era neanche il progetto esecutivo. Zappalà, il commissario dell'Asp, si è arrabbiato dicendo che non ha mai parlato di lavori cominciati. In realtà ha detto proprio così e anche che a maggio il primo piano sarebbe stato terminato e disponibile. Il sindaco Grillo ha detto che i lavori sarebbero cominciati entro il 21 marzo. Lei cosa sa?

Quando è venuto Razza ad inaugurare l'illustrazione del progetto preliminare fatto dagli uffici tecnici dell'Asp ci ha garantito che a breve sarebbero iniziati i lavori. Anzi davo io stessa per scontato che già fossero iniziati, perchè c'erano gli scavi e la gru. L'Asp probabilmente non ha ben comunicato. In ogni caso, i fatti sono questi. L'Asp ha predisposto il progetto preliminare, questo progetto è passato alla struttura commissariale appositamente istituita dal presidente della Regione proprio per predisporre celermente affinchè il governo realizzasse alcune strutture o ne ammodernasse altre per far fronte all'emergenza Covid. La struttura commissariale capeggiata da Tuccio D'Urso ha già ufficialmente formalizzato l'appalto per questo primo lotto, che sarebbe il primo piano, per sei milioni di euro. Sono soldi che verranno spesi. Ne ho parlato proprio in questi giorni con Razza, voi potreste dire che l'assessore dice una cosa e poi non la fa, ma mi ha detto che i lavori sono iniziati. Si tratterà di attendere che vengano completate le opere per le quali la struttura commissariale ha già commissionato l'appalto. Il problema non deve essere l'Asp di Trapani a fornire carte che non ha perchè non governa questo processo, non governa l'appalto. Il nostro territorio beneficerà di quest'opera.

Rimane però un problema di trasparenza se nessuno dice chi, come e quando verrà fatta un'opera da 6 o 12 milioni di euro.

Bisogna chiedere e indirizzare la richiesta alla struttura commissariale guidata da Tuccio D'Urso.

Già fatto, aspettiamo risposta.

Possiamo dire che non c'è nulla di scandalistico. Non c'è mancanza di trasparenza, né promesse vane, ma fatti che realizzeranno gli organi deputati a farlo che non è l'Asp di Trapani. Quando ho incontrato la prima volta Zappalà mi parlò di questo progetto ma mi pregò di non dire nulla perchè non avrebbe voluto che diventasse una cosa millantata che poi non si sarebbe fatta.

Cambiamo argomento. Il sindaco di Marsala Massimo Grillo ha nominato il cda di Marsala Schola, un'ente che però dovrebbe sciogliere. Non è un po' sclerotico come atteggiamento?

E' stato sclerotico l'intervento del consigliere Flavio Coppola, e che si voglia invocare, a gratis, la presenza di un cda. Allora perchè non fanno gratuitamente i consiglieri comunali? E' giusto che chi si assume delle responsabilità venga pagato. Non è sclerotico l'atteggiamento del sindaco. E' vero che l'Udc ha indicato Salvatore Virzì nel cda, non ho nulla da nascondere. Il sindaco, con il manuale Cencelli, che è quello che detta le regole e con cui è partita questa amministrazione, anche nella fase precedenti all''elezione, ha indicato una serie di posizioni a partiti e movimenti che si fossero guadagnati un ruolo. Questa dimensione di condivisione è stata da tutti accettata, anzi il sindaco con molta magnanimità ha riconosciuto a qualcuno più di quanto si doveva. Nella condivisione di questa regola, c'era anche la vicenda di Marsala Schola, che il sindaco sin dall'inizio ha detto che si sarebbe affrontata in maniera condivisa con le forze politiche che avrebbero indicato un percorso da seguire. Questo perchè lui non era convinto né sullo scioglimento né sul rilancio, voleva capire. In un cda di dirigenti c'è un conflitto d'interessi, contrariamente da quanto dice Coppola, perchè non si può essere controllori e controllati. C'è da interrogarsi sul fatto che in una valutazione condivisa con i partiti si è arrivati ad una scelta, non tutti gli alleati erano d'accordo, ma le scelte si fanno anche a maggioranza.

Secondo lei non tutti gli alleati sono leali.

Assolutamente no. Questo sindaco sta amministrando tra mille difficoltà. Abbiamo chiesto a Grillo di candidarsi per amore di questa città. Ha accettato dopo aver condiviso le scelte con gli alleati. E' mai possibile che in corso d'opera si cambino le regole, e i consiglieri comunali fanno di testa propria? Questo vale per tutti, anche per Michele Accardi. Qualcuno ha chiesto al sindaco addirittura di aumentare a 5 i componenti del Cda.