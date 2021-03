20/03/2021 13:15:00

Rapina al tabacchino di Piazza Vittorio a Trapani.

La rapina è avvenuta giovedì sera. Il rapinatore, D.A., classe '98, è stato arrestato dai Carabinieri. Ha numerosi precedenti. Verso l'ora di chiusura, approfittando del fatto che ci fosse poca gente in giro, è entrato nel negozio e, con un grosso coltello, ha minacciato il titolare per farsi dare i soldi in cassa.

Per sua sfortuna, però, passava da lì un onesto cittadino, che, anziché girarsi dall'altra parte, ha chiamato i Carabinieri. Non c'è stato neanche bisogno di fare il 112, perché l'uomo ha attirato l'attenzione di una pattuglia che passava da lì. I Carabinieri hanno bloccato il giovane mentre scappava in bici. Il denaro è stato recuperato, l'arma sequestrata, il rapinatore arrestato. Adesso è ai domiciliari.