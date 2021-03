21/03/2021 11:40:00

Rischio di caduta di intonaci e cornicioni.

L’angolo tra il viale Vittorio Veneto e la via Santangelo è stato transennato in via precauzionale, dopo alcune segnalazioni ricevute nei giorni scorsi dal comune ed inviate anche alla nostra redazione (vedi foto).

Si tratta di una cabina elettrica dell’Enel, da tempo in disuso e particolarmente malandata.

“Lunedì - ha assicurato l’assessore Stefano Mistretta – chiederemo all’Enel di mettere in sicurezza la loro cabina”.