Meteo Trapani. La primavera si fa attendere. Nuvole e pioggia

22/03/2021 06:15:00

Tecnicamente è già primavera, ma di fatto non è ancora arrivata. Continua il maltempo in Sicilia, e in particolare in provincia di Trapani. Dopo un fine settimana di pioggia insistente, anche oggi, lunedì, nuvole e pioggia sul territorio, seppur in attenuazione. Ecco le previsioni.

Lunedì, 22 marzo: Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 4.7mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 11.4°C, la minima di 8.1°C, lo zero termico si attesterà a 1077m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Mare molto mosso. Allerte meteo previste: vento.

Martedì, 23 marzo: Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 4.5mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12.1°C, la minima di 5.1°C, lo zero termico si attesterà a 890m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Nord, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord. Mare molto mosso. Allerte meteo previste: vento.