Castellammare, PD e Cambiamenti intervengono sulla querela nei confronti di Paolo Arena

22/03/2021 20:10:00

Sulla vicenda della querela del sindaco di Castellammare del Golfo, Nicola Rizzo, nei confronti del presidente di “Metropolis” Paolo Arena c'è l'intervento congiunto di Cambiamenti e circolo del Partito Democratico.

"Una democrazia è sana quanto più sono presenti e vive le voci critiche e le opposizioni - si legge nella nota -. La politica, tanto più quella di governo, deve sempre auspicare di avere qualcuno che la critichi e qualora necessario la contesti e la contrasti. Non siamo disposti ad accettare attacchi al diritto di critica nella nostra comunità e invece, nostro malgrado, la querela sporta dal Sindaco a un rappresentante dell'impegno civico e dell'associazionismo, ci fa percepire quella libertà violata".

"Non cogliamo offese nella critica politica sollevata al sindaco ma crediamo che un primo cittadino debba avere la capacità di ascoltare e se necessario fare sue le critiche. Questa via appena intrapresa dal Sindaco - continua la nota di PD e Cambiamenti - rischia di essere letta dalla cittadinanza come un monito ad astenersi dal criticare il suo operato, col risultato che molti, da oggi in poi, ci penseranno due volte prima di esprimere un giudizio politico nei confronti dell'amministrazione comunale. Una situazione di questo tipo è per noi estremamente grave per le ricadute che ha sul confronto democratico e per questo assolutamente inaccettabile e da condannare".

"Non è questo il clima politico e sociale che desideriamo per Castellammare e invitiamo il Sindaco Rizzo ad una profonda riflessione - concludono - rispetto a questo grido d'allarme che il Partito Democratico, come tanti altri gruppi, associazioni e singoli cittadini, stanno inviando in questi giorni".